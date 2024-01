Maledetti Pacifisti a Massa Marittima, Prato, Arco di Trento

1 di 3

Prossimi appuntamenti con Maledetti Pacifisti a Massa Marittima il 27 gennaio (17 in biblioteca comunale), il 2 febbraio a Prato (seguono dettagli) mentre altre due date (sempre nella prima settimana di febbraio, sempre in Toscana) sono in attesa di conferma. Seguite questo post o la mailing list per aggiornamenti. Il 16 febbraio presentazione ad Arco di Trento nella rassegna “Darsi Pace” ore 18 al palazzo dei Panni.

A quasi due anni dalla sua uscita, fatto raro per un libro per giunta su un tema d’attualità, continuano le presentazioni di Maledetti Pacifisti. Quello in corso sarà comunque l’ultimo giro perchè ad aprile è in arrivo un mio nuovo libro e quindi mi dedicherò ad un nuovo giro di incontri. “Ultimo giro” forse è un po’ troppo ottimistica come definizione: magari non ci fosse più bisogno di parlare di pace e di maledetti pacifisti!

PS: Se volete quindi organizzare un incontro su guerra e pace in questa prima parte dell’anno contattatemi qui