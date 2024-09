Come si promuove una guerra, il mio intervento al festival di Emergency

Che cos’è la guerra? Potremmo definirla in vari modi: la più orribile creazione dell’uomo, una tortura che l’umanità si auto-infligge da millenni, la cosa più ingiusta sul nostro pianeta e via dicendo. La guerra è anche un prodotto, che è necessario vendere alle persone. E come si fa a piazzarla alla gente? La si prova a convincere che sia utile, giusta e necessaria. Un po’ come quando compriamo un aspirapolvere nuovo perché ci serve, ha il filtro antiallergico ma a casa ne abbiamo già due. O quel paio di pantaloni blu bellissimi che però sono identici ad altri sette che abbiamo nell’armadio.

Piccola differenza un paio di pantaloni e un aspirapolvere non si vendono con le bugie. La guerra sì.

Diceva una persona la cui voce oggi ci manca più che mai, una frase che io porto sempre con me: se i politici dicessero la verità alle persone, se dicessero loro che stiamo andando in guerra ad ammazzare e ferire 9 civili cioè 9 innocenti su 10 vittime, nessuno sosterrebbe mai una guerra. Quella persona era Gino Strada!

In una dittatura è molto facile spacciare bugie: colpisci un ospedale? era una base militare! Facile perchè il dittatore controlla tutti i mezzi di comunicazione.

In democrazia invece c’è un’apparente libertà di stampa, negli ultima anni sempre più apparente, e quindi c’è bisogno di tecniche più complesse per vendere il prodotto guerra, che è poi un prodotto difficile da piazzare perchè se ti va bene e sei fortunato ti aumenta la bolletta della luce e del gas e un litro di benzina ti costa come uno di olio extravergine, se ti va meno bene ti trovi in una trincea a rischiare di morire. E’ difficile da vendere alla fine, all’esatto opposto della pace, fa bene a pochissimi e danneggia tutti.

C’è bisogno di narrazione cioè di convogliare nella stessa direzione il dibattito pubblico, quello politico, quello sui social, fare in modo che non ci sia spazio per opinioni critiche, così da addormentare i dubbi delle persone e convincerle.

Che ruolo ha in tutto questo uno dei miei, dei giornalisti intendo, strumenti di lavoro? Le parole. Proviamo a capirlo.

Omicidio Mirato

Quando un drone dall’alto spara un missile e uccide un presunto terrorista, come ce la raccontano. E’ stato un omicidio mirato, pensateci quanto suona bene omicidio mirato. I nostri – noi che siamo i buoni – non sono assassini non commettiamo omicidi, ma eliminazioni mirate. Suona giusto no?

Che poi mirate non sono mai…L’organizzazione AirWars ha stabilito che in otto conflitti, gli attacchi con i droni quindi di precisione hanno causato oltre 70mila vittime civili

Attacco preventivo

Suona come una di quelle campagne della Asl, salve lei è nell’età per uno screening di prevenzione. Buongiorno la nostra azienda ha a cuore la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Di recente i giornali italiani e non hanno parlato di un attacco preventivo di Israele sul Libano. Ma quanto suona bene? Peccato che nessuno sottolinei che in una catena di guerra si perde il prima e il dopo, è violenza su violenza, chi ha iniziato, chi ha risposto, chi ha prevenuto. Tutte balle

Ma poi cosa si previene? Ve la ricordate l’invasione preventiva dell’Iraq nel 2003? Tra i 280 e i 315mila morti

Operazione

Avete visto che le guerre ormai non si chiamano più così, insomma è un termine che può spaventare le persone e allora se Putin invade l’Ucraina cos’è se non un’operazione speciale. E la guerra di Israele a Gaza? E’ l’operazione Spada di Ferro. E quella in Cisgiordania cominciata nei giorni scorsi, è un’operazione anti-terrorismo

Un passaggio necessario

Sapete chi ha usato questo frase? Hamas nel definire l’operazione diluvio di Al Aqsa cioè l’attacco del 7 ottobre. 1100 morti quasi tutti civili. Una strage definita un passaggio necessario e una risposta normale.

Incredibile

Intelligenza

Quante volte associazione questa parola alla guerra. Tutto è cominciato con le bombe intelligenti ma nessuno aggiunge mai che ad usarle sono uomini stupidi. La bomba intelligente colpisce il bersaglio con precisione, con minime percentuali di errore

Oggi invece è piú di modo parlare di intelligenza artificiale che se fosse davvero tale disertebbe invece fa grandi disastri. L’intelligenza artificiale è quella del sistema di acquisizione obiettivi israeliano Lavender che ha ridotto Gaza in macerie, per rimuovere le quali ci vorranno 10 anni con 100 camion al giorno.

Insediamenti

Ma se quelli israeliani sono coloni perchè i pezzi di terra che sottraggono illegalmente ai palestinesi li chiamiamo insediamenti e non colonie? Che fine ha fatto l’assioma invaso invasore usato dopo il 24 febbraio per stroncare il dibattito sulla Pace? Scomparso forse perché per essere coerenti avremmo dovuto mandare armi ai palestinesi?

Sicurezza

Per che cosa si combattono le guerre? Per le sfere di influenza, per l’energia, per il petrolio, a breve per l’acqua…Ma ve lo dicono mai che si combattono per questi motivi di interesse e di denaro? No…Vi dicono che le guerre si combattono per la sicurezza. Ve lo ricordate dopo l’11 settembre cosa ci dicevano? Andiamo a combattere lontano per avere sicurezza vicino cioè a casa nostro. Non solo la nostra sicurezza l’abbiamo aggravata con il boom della droga afghana o con la nascita dell’ISIS ma ci siamo lasciati dietro 1 milione di vittime dirette cioè da combattimenti e quasi 4 milioni di vittime indirette tra malattie, carestie, infortuni, assenza di strutture sanitarie

Emergenza

Bisogna fare in fretta, dobbiamo sbrigarci perchè il nemico potrebbe colpirci ancora. Ed ecco che il 17 settembre del 2001, sette giorni dopo l’11 settembre il Parlamento americano si priva dei suoi poteri autorizzativi, non c’è più bisogno dei voti dei rappresentati del popolo per dichiarare guerra. Può farlo la casa bianca da sola, il presidente decide tutto: pieni poteri!

Era un’emergenza bisogna far in fretta. Ventitre anni dopo quel provvedimento d’emergenza è ancora in vigore, la normalità non è mai stata ripristinata

Far fiorire il deserto

Quante volte avete sentito questa frase? la nascita dello stato d’Israele ha fatto fiorire il deserto. E’ vero c’è stata una grande riforestazione in Palestina ma come ci racconta lo storico israeliano Ilan Pappè è servita a nascondere le macerie dei villaggi palestinesi distrutti tra la fine del 47 e il 48 ad opera delle forze regolari e irregolari sinoniste.

Oblio

No questa non è una parola che usiamo ma è qualcosa che pratichiamo. Perchè si parla solo di Ucraina e Medio Oriente, perchè non parliamo del conflitto in Sudan con i suoi 10 milioni di sfollati e forse 50mila morti? Perchè non ci interessa, non risponde ai nostri interessi. E perchè, per esempio, abbiamo smesso di parlare di Afghanistan cioè del dopo guerra? Perchè non vogliamo ammettere nè vogliamo far sapere che la guerra combina solo guai e chi rompe non paga, i cocci sono di chi resta cioè delle popolazioni locali.

Crimine di guerra

Di Putin e Nethanihau si sta occupando la corte penale internazionale. Ma avete visto in maniera quanto distorta si usa la parola crimine di guerra. Sembra come una multa per eccesso di velocità, se sull’autostrada guidi entro i limiti va tutto bene se vai oltre i 130 invece sei un pericolo. In maniera distorta il termine crimine di guerra viene usato per giustificare la guerra, l’anormalità dentro la normalità. L’eccesso. Non è così perchè il primo vero crimine è la guerra stessa

Buoni e cattivi

Chi sono i buoni? Il mio ultimo libro è dedicato ai bambini “Se vuoi la pace, conosci la guerra” per spiegare la guerra ai più piccoli quelli che alla guerra giocano e si divertono nel farlo ma nessuno gli spiega poi che la guerra dei grandi non è un gioco ma solo morte, devastazione, sangue e merda.

Se ai bambini chiedi ma noi nella seconda guerra mondiale chi eravamo? ti rispondono: i buoni! Ma si perchè in una guerra noi siamo sempre i buoni e gli altri sono sempre i cattivi. Ma gli altri si sentono i buoni e dicono di noi che siamo i cattivi. Ecco la grande balla della guerra giusta

Difesa

L’altra bellissima parola è difesa. Non abbiamo il ministero alla guerra ma alla difesa anche se poi spende miliardi di euro per prepararci alla guerra. L’esercito che ha distrutto l’80% di Gaza si chiama forza di Difesa. E l’uccisione di 40mila persone rientra nel diritto alla difesa di Israele. Ma vogliamo dircelo una volta per tutte che tutto ciò che si usa per la difesa può essere usato per l’offesa e che difesa è solo un sinonimo di guerra?

Piove

Avete fatto caso come quando un missile colpisce l’Ucraina i media ci ricordano sempre missile russo? E’ giusto, è cronaca. Ma allora perchè a Gaza le persone muiono e non diciamo mai chi le uccide. Perchè titoliamo con frasi del tipo “piovono bombe” quando le sganciano gli aerei israeliani. Sarà il cambiamento climatico. Cadono bombe prima o poi arriveremo a chiederci come stanno, se dopo la caduta si sono fatte male!

Genocidio

Non so se ricordate dopo l’invasione dell’Ucraina, i nostri opinionisti con l’elmetto usavano la parola genocidio ogni tre frasi. Adesso se parli di genocidio in Palestina non conosci il diritto internazionale. Io personalmente mi affido alle decisioni della corte internazionale di giustizia dell’ONU, ce lo diranno loro. Ma l’uso di questo termine è subdolo perchè mentre discutiamo se sia corretto o meno usarlo dimentichiamo la sostanza cioè che è urgente fermare una strage di oltre 40mila civili in stragrande maggioranza donne e bambini cioè non combattenti

Giornalisticidio

No questa parola non la sentite mai o quasi mai. Israele ha ucciso 116 tra giornalista e operatori dell’informazione in genere mentre impedisce alla stampa internazionale di entrare a Gaza. Non ci devono essere testimoni. Meno male che c’è TikTok…ah no? Quello dobbiamo chiuderlo perchè è roba dei cinesi per manipolare il pubblico occidentale

Pirata informatico

Julian Assange viene definito così, un pirata, un hacker come quelli che rubano i dati delle vostre carte di credito non un giornalista. Perchè deve passare come cattivo! Del resto è stato privato della sua libertà personale per oltre un decennio. Perchè pirata e non giornalista?

Assange ha svelato al mondo i crimini di guerra in Iraq e Afghanistan ed è finito in galera. Chi quei crimini di guerra li ha ordinati è morto nel suo letto come Donald Rumsfeld, si gode il suo ranch in texas come George W Bush, Tony Blair invece da interviste e scrive libri per dire che dobbiamo dare più armi all’Ucraina per bombardare la Russia e che in Afghanistan ce ne siamo andati troppo presto. Solo dopo vent’anni.

E qui veniamo al punto di rottura della narrazione bellicista: il doppio standard

Perchè ci siamo indignati per i bombardamenti russi sugli ospedali ma non per la distruzione di Israele delle strutture sanitarie a Gaza? Perchè gli obiettivi civili colpiti dai russi hanno fatto scandalo e i cimiteri profanati dagli israeliani, le università distrutte, le scuole demolite a Gaza sono state giustificate perchè c’erano da liberare ostaggi? Perchè non ricordiamo che sono stati liberati oltre 100 ostaggi con le trattative e una decina con la forza? Perchè ci siamo indignati per i giovani russi arrestati metre chiedevano pace ma non per gli studenti compresi tanti ebrei che dicevano no alla guerra nei campus americani?

Il punto è che il bellicista giustifica la guerra dell’alleato condanna quella del nemico perchè senza nemico una guerra non esiste. Chi chiede pace ed è contro la guerra è a favore di tutte le vittime a prescindere dalla loro bandiera, etnia, nazionalità, colore della pelle. Condanna le uccisioni e i ferimenti a prescindere da chi li commetta. Chiede e si aggrappa alla verità.

Guardiamo alle guerre nel loro complesso, a quella terza guerra mondiale di cui parla Papa Francesco. Siamo di fronte ad un pericolo assoluto per l’umanità, il cambiamento climatico. I Paesi – in primis Russia, Cina, Usa – dovrebbero unirsi per salvare il pianeta messo in pericoloso da un capitalismo morente invece, fallita la globalizzazione, si fanno guerre per ridefinire i rapporti economici e le zone d’influenza commerciale. Non facciamoci fregare dai buoni e dai cattivi, dalle bugie di guerra, stiamo assistendo inerti ad una crisi epocale “nascosta” dalle guerre.

Ma allora oltre a smontare il meccanismo con il quale si vende e si promuove la guerra, ognuno di noi per quel che può anche solo parlando deve impegnarsi a promuovere la pace.

Perchè lo stato non spende le stesse somme della parata militare del 2 giugno per una grande parata della pace? La guerra ha sponsor la pace no.

Gli unici sponsor della pace siamo noi, le nostre azioni e le nostre parole.

Allora dobbiamo ricordarci e ricordare a tutti che la pace non è come la descrivono non è una roba da deboli, perchè oggi avete molta piú forza e coraggio voi che chiedete pace che per schierarsi con il partito trasverale che tifa guerra