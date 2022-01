Si comincia con le presentazioni: Bolzano, Modena, Genova

Dopo la presentazione, in remoto, agli studenti del Liceo Dante Alighieri di Roma, con il Centro Astalli, cominciano le presentazione in giro per l’Italia di “Kabul, Crocevia del Mondo”, rigorosamente con super green pass!

Bolzano, primo febbraio ore 17.30

Piazza Duomo, 1, 39100 Bolzano BZ, Italia

da Emergency gruppo di Bolzano e centroPACE BZ FRIEDEnszentrum

Diocesi Bolzano, Bressanone

Qui per info e prenotazioni

Vignola (Modena) quattro febbraio ore 21

Circolo Arci Ribalta, Via Zenzano, 10, 41058 Vignola MO

Organizzato da Emergency Modena e Circolo Arci Ribalta

Qui per info e prenotazioni