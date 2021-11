La cerimonia del Premio Cutuli 2020 e 2021

Sabato 13 novembre ho ricevuto il Premio intitolato alla memoria di Maria Grazia Cutuli, nel ventennale della sua scomparsa in Afghanistan. La cerimonia, condotta da Giovanna Botteri, ha unito l’edizione 2020 (non svoltasi per via delle restrizioni legate alla pandemia di Covid) e quella 2021.

Dal comunicato ufficiale:

I vincitori dell’edizione 2021 sono stati tre: Clarissa Ward, corrispondente della CNN, per la sezione stampa estera; Francesca Mannocchi, giornalista freelance, scrittrice e documentarista, per la sezione stampa italiana; Giorgio Ruta del Tgr Sicilia, per la sezione giornalista siciliano emergente.

Per l’edizione 2020 i premi sono stati consegnati a: Rula Jebreal, nota giornalista internazionale, scrittrice e docente universitaria (per la sezione stampa estera); Nico Piro, giornalista inviato del Tg3 (per la sezione stampa nazionale); e Mario Agostino, collaboratore di “Avvenire” e “Città Nuova” e curatore della ristrutturazione del portale internet del giornale “La Voce dell’Jonio”.

La mia premiazione (estratto dalla diretta di Etna Channel):

La cerimonia si è conclusa con un dibattito sull’Afghanistan (estratto dalla diretta di Etna Channel)

Dibattito Afghanistan – Premio Maria Grazia Cutuli from Nico Piro on Vimeo.

La cerimonia integrale, trasmessa in diretta di Etna Channel