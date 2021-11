Treviso, Rovigo, Verona una luce accesa sull’Afghanistan

1 di 3

Sono andati benissimo i tre appuntamenti in Veneto con l’Afghanistan. Questa è per me l’occasione per ringraziare il Gruppo Emergency di Treviso che con l’ANPI locale ha organizzato per giovedì 28 ottobre all’Auditorium Stefanini; il gruppo Emergency di Verona con la comunità della Chiesa di Marcellise (San Martino Buon Albergo); il gruppo Emergency di Rovigo e l’amministrazione comunale di San Martino di Venazze.

A Treviso e San Martino di Venezze abbiamo proiettato il documentario “Un Ospedale in Guerra”. A Marcellise abbiamo discusso di Afghanistan partendo da “Corrispondenze Afghane”

Non ci sono resconti video degli incontri salvo per quello di San Martino di Venezze.